Esordio in casa vincente per la Virtus Biella

BIELLA - E sono due su due! La Prochimica Novarese Virtus Biella festeggia l'esordio al PalaSarselli con una vittoria per 3-0 contro le giovani del Progetto Volley Orago e conquista altri tre punti in classifica, che mantengono le nerofucsia a punteggio pieno insieme solo a Pavic Romagnano e SDV Varese. Per il primo sestetto casalingo, coach Mucciolo conferma la formazione vista a Rivarolo con Mariottini in regia e Morandi opposto, centrali Zecchini e Bogliani, bande Fondati ed El Hajjam con Baratella libero. La partenza nerofucsia è subito fulminante: le biellesi vanno subito avanti 6-0 e costringono le varesotte a fermare subito il gioco con un time out. La strigliata sveglia le ospiti che iniziano ad avvicinarsi alle nerofucsia, costringendo anche coach Mucciolo a fermare il gioco sul 13-10. Orago si fa sempre più sotto (16-15) ma questa volta le nerofucsia reagiscono veementemente e tornano avanti di cinque lunghezze (20-15 time out Orago). Da qui la strada si fa pianeggiante per la Prochimica, che chiude il set 25-19 e festeggia l'esordio in campo per Alessia Diego, che in questa settimana ha ricominciato ad allenarsi dopo uno stop di oltre un mese per un problema fisico. Galvanizzate dalla vittoria del primo set, le ragazze di coach Mucciolo ripartono forte anche nella seconda frazione, costringendo nuovamente coach Bolzoni a chiedere time out sul 6-0. Questa volta, però, la reazione di Orago non arriva; le ospiti, infatti, pagano la loro inesperienza e crollano, perdendo il set con un clamoroso 25-5. In campo per la Prochimica anche Francesca Peruzzo, Michela Bevilacqua e Marta Piccioni. Un risultato troppo netto per essere vero: Orago, infatti, ritorna in campo per il terzo set con la voglia di riscattarsi, mentre le nerofucsia, inconsciamente ancora influenzate dal set precedente, iniziano sottotono. La partita si fa equilibrata, con le biellesi che stanno avanti ma non riescono ad andare in fuga; il sorpasso è nell'aria e arriva sul 14-15. Il divario si allarga fino al 19-22, mentre coach Mucciolo prova a scuotere la squadra inserendo Michela Bevilacqua per Francesca Fonsati. E’ la mossa vincente: Bevilacqua entra bene in gara e grazie ai suoi punti (tra cui quello conclusivo) la Prochimica trova il guizzo vincente e rimonta Orago fino al 26-24 finale che vale il 3-0.

LE PAROLE - «Siamo stati bravi - è il commento del tecnico Cristiano Mucciolo a fine gara -. Il secondo set è stato davvero perfetto, poche volte mi è capitato in carriera di giocarne uno così. Poi nel terzo abbiamo rischiato grosso, abbiamo subito quella che era la logica reazione da aspettarsi da una squadra come Orago che, non dimentichiamo, aveva in campo atlete tra le migliori in Italia a livello giovanile: brave le mie ragazze a non perdere la testa e a chiudere nel modo in cui hanno chiuso». La centrale Marianna Bogliani, una delle protagoniste dell’intenso fine terzo set: «Quando abbiamo giocato con costanza il set è terminato a 5: con squadre giovani è così. Nel terzo, invece, abbiamo giocato male: quando vinci un set a 5 non devi abbassare la guardia, devi aspettarti la reazione avversaria perché a nessuno piace farsi prendere a pallate. Si doveva chiudere prima, non esiste arrivare a giocarci la partita ai vantaggi: ci servirà da lezione. Di buono che, anche se non dovevamo trovarci in quella situazione, ne siamo usciti con un grande carattere».

Prochimica Novarese Virtus Biella- Progetto Volley Orago 3-0

(25-19, 25-5, 26-24)

Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 1, Morandi 15, El Hajjam 13, Fonsati 5, Bogliani 5, Zecchini 13, Cavalieri 0, Peruzzo 1, Piccioni 1, Bevilacqua 7, Diego 0, Libero Baratella 0. Allenatori Mucciolo e D'Ettorre.