Liceo Classico, un gemellaggio lungo vent'anni

BIELLA - Scambi di regali tra presidi e docenti venerdì scorso al liceo"G.e Q.Sella" per festeggiare il ventesimo anno in cui gli studenti del liceo di Biella ospitano i loro compagni tedeschi del liceo "Hugo Ball" e viceversa. La dirigente scolastica di Biella Maria Addolorata Ragone, nel corso di una piccola cerimonia a cui era presente anche l'assessore Giorgio Gaido, come rappresentante dell'amministrazione cittadina, ha donato una targa ricordo al preside Ulrich Klein del liceo di Pirmasens.che, a sua volta, ha omaggiato la collega con la poesia "Karawane" di Hugo Ball , decorata in calligrafia da una studentessa e di una piccola statuina che raffigura il celebre autore. Doni anche tra la professoressa Eva Holzderberfath di Pirmasens e Angelika Hohmann per Biella, promotrici della prima esperienza. Particolarmente commosse 8 delle 16 ragazze che vent'anni fa furono le prime protagoniste dello scambio e che, invitate dalla docente referente Vera Sforzi, hanno portato la loro testimonianza di vita ma anche di contatti e amicizie iniziate allora e continuate nel tempo.

Un momento dello scambio di doni (© Liceo Classico Biella)