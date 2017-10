Polizia: ancora un sequestro di droga

BIELLA - Un 20enne biellese è stato denunciato dalla Polizia per detenzione e spaccio di droga, mentre la fidanzata di due anni più giovane solo segnalata alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. I due ieri, domenica 22 ottobre, stavano percorrendo in auto via Pettinengo, a Biella, quando sono incappati in un posto di controllo. Gli agenti hanno subito notato segni di nervosismo nella coppia e hanno proceduto a un controllo più accurato, che ha previsto anche la perquisizione personale, il cui esito è stato positivo. Nella tasca della giacca, il 20enne aveva circa due grammi di marijuana, suddivisi in due dosi, oltre a un bilancino di precisione, mentre la ragazza solo 0,50.