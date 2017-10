Vigliano: picchiato per difendere una cameriera

VIGLIANO - Rissa questa notte, lunedì 23 ottobre, in un pub di Vigliano, dove sono dovuti intervenire i carabinieri. Intorno alle due, quattro soggetti si sono seduti in una saletta del locale, dove vigeva l'obbligo di consumazione. E infatti, poco dopo, si è presentata la cameriera, che è stata allontanata. Ritornata dopo qualche minuto, è stata aggredida verbalmente dal gruppetto. A quel punto alcuni avventori sono intervenuti ed è scoppiato il parapiglia, nel corso del quale dalle parole si è passati ai fatti, tanto che un uomo è rimasto contuso. I facinorosi si sono poi velocemente allontanati su un'auto, dopo aver sentito il titolare richiedere l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno sentito alcuni testimoni, che avevano assistito all'episodio, e interrogato il ferito, che guarirà in dieci giorni. Adesso sono in corso indagini per risalire al quartetto di violenti.