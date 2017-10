Biella: muore dopo aver chiamato i soccorsi

BIELLA - Colto da malore nel cuore della notte chiama il 118 e quando l'ambulanza, in pochi minuti, giunge sul posto, lo trova già in arresto cardiaco. È morto così, intorno alle due di oggi, lunedì 23 ottobre, Roberto Sernagiotto, residente in via Billotti, a Biella. Sentite le forze venirgli meno, ha fatto appena in tempo a lasciare aperta la porta all'èquipe medica, che ha fatto di tutto per rianimarlo. Le cause del decesso, è stato subito appurato, sono state naturali.