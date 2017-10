Vento sul Biellese, disagi e falsi allarmi

BIELLA - Il vento che ieri, domenica 22 ottobre, ha battuto il territorio, ha causato non pochi disagi, oltre ad aver alimentato gli incendi di Netro e della Baraggia di Candelo. Sono stati diversi, infatti, gli allarmi scattati in provincia, facendo temere l'irruzione di ladri. A Verrone, la chiamata al 112 è arrivata dall'addetto alla sicurezza dello stabilimento Fiat e riguardava il vicino impianto fotovoltaico. In realtà, un cancello dalla serratura difettosa si era improvvisamente spalancato per il vento, appunto, ed è poi stato richiuso da carabinieri e personale di vigilanza. Allarmi in tilt anche in un esercizio commerciale di Sandigliano e in una tabaccheria di Occhieppo Superiore.