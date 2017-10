Investe con l'auto un ragazzino e scappa. Preso dalla polizia municipale

BIELLA - Identificato dagli agenti della polizia municipale l'autore di un incidente stradale che, dopo aver travolto un minorenne, si è dato alla fuga. I fatti sono avvenuti venerdì mattina della scorsa settimana, in via Aldo Moro. Gli uomini in divisa sono intervenuti per i rilievi del caso e, una trentina di minuti dopo, sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo. Si tratta di M.E., 63 anni, cui è stata ritirata la partente e che si è visto contestato il reato di omissione di soccorso. Fondatamente per gli uomini del Comando, le testimonianze di alcune persone. Il ragazzo investito, è stato sottoposto alle cure del pronto soccorso dell’ospedale degli Infermi ed è stato giudicato guaribile in venti giornio.