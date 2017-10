Tifoso violento prende Daspo per 5 anni

BIELLA -Un supporter della Biellese Calcio per i prossimi cinque anni non potrà più partecipare a eventi sportivi calcistici. È stato infatti colpito da Daspo, formalizzato dalla Questura di Biella, dopo che lo scorso 8 ottobre aveva aggredito il portiere locale, al termine del match contro l'Arona che aveva visto la Biellese soccombere per tre a uno. Ma già prima del termine della partita, dagli spalti, l'uomo aveva coperto di insulti Edoardo Goio. E poco prima che venisse colpito dal provvedimento, l'uomo è stato protagonista di un altro increscioso episodio, sempre allo stadio. Prima aveva cercato di entrare senza pagare il biglietto e in seguito era rotolato giù dalle gradinate, finendo in ospedale.