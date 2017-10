Cossato: lite al centro profughi di via Pajetta

COSSATO - I militari dell'Arma di Cossato sono dovuti intervenire ieri, domenica 22 ottobre, nel centro di accolgienza di via Pajetta, per un diverbio scoppiato tra un nigeriano di 33 anni e un 20enne della Nuova Guinea. Futile il motivo: uno voleva prendere il cibo in mensa prima dell'altro. Il responsabile della struttura, visto che non riusciva a calmare da solo le parti, ha quindi deciso di far giungere sul posto una pattuglia dell'Arma. Alla vista delle divise nel centro è ritornata la calma.