Bonprix e Lilt Biella contro il tumore al seno

BIELLA – Quante volte al giorno ci guardiamo allo specchio? Quanto tempo passiamo in bagno a curarci e farci belle, e quanto su Facebook a curare la nostra e l’altrui vita social? Ai gesti quotidiani che fanno ormai parte della vita di ogni donna, faremmo bene ad aggiungerne uno, che costa solo un paio di minuti e preserva la nostra salute. Parliamo dell’autopalpazione del seno, e più in generale delle tecniche di prevenzione precoce del tumore che più di ogni altro colpisce il genere femminile. A ricordarcelo arriva Pink Collection, la campagna di bonprix e Lilt Biella.

IL ROSA CHE SALVA LA VITA – Il nastro rosa, lo sappiamo, è simbolo della lotta contro il tumore al seno, con lo stesso «spirito rosa» bonprix ha creato Pink Collection una collezione speciale lanciata il 28 settembre insieme ad una campagna per la sensibilizzazione delle donne verso gli strumenti di prevenzione. I reggiseni della Pink Collection, infatti, hanno due particolarità: primo, tanti modelli ma tutti rosa; secondo, in ognuno di essi, proprio dentro alla coppa, le acquirenti troveranno un fastidioso ma utile talloncino. Una volta indossato il capo sarà difficile dimenticarlo, e questo piccolo stratagemma farà da promemoria alla nostra consapevolezza. Ad ogni reggiseno acquistato, è associato inoltre un leaflet esplicativo con i sei passi dell’autopalpazione, i contatti di Lilt per prendere un appuntamento gratuito per lo screening in ambulatorio oppure semplicemente per avere maggiori informazioni.

LA CONSAPEVOLEZZA - «La Pink Collection – commenta Stephan Elsner, direttore generale del gruppo bonprix, - è un’opportunità per tutte le donne di essere ancora più consapevoli sull’importanza della prevenzione continua, che deve diventare parte della nostra vita come lo sono i gesti che già ogni giorno ci accompagnano come guardarsi allo specchio, postare sui social, farsi la doccia. bonprix è un’azienda all’85 per cento femminile, è un nostro dovere occuparci di prevenzione, un’attività che deve entrare a far parte della nostra quotidianità». Va ricordato che una donna su otto corre il rischio di ammalarsi di tumore al seno, ma i controlli vanno fatti senza allarmismi perché nell’80% dei casi i noduli non sono tumorali, e la diagnosi precoce ha portato la soglia della guarigione a quota 85%.

PREVENZIONE AGLI ORSI E ALL’OASI ZEGNA – Sabato 21 i volontari di Lilt Biella, nell’ambito della Campagna Nastro Rosa 2017, sono stati agli Orsi nell’area galleria, in prossimità del punto vendita bonprix, con un banchetto informativo, dove tutte le interessate hanno potuto conoscere meglio gli strumenti di diagnosi precoce, anche grazie all’aiuto di una dottoressa volontaria.

FUTURO - La campagna prosegue il prossimo fine settimana, con una serie di eventi segnalati su http://www.liltbiella.it/eventi-mese-ottobre-si-tinge-rosa tra cui sabato 28, una «camminata il rosa» al Bosco del Sorriso dell’Oasi Zegna a cura dell’Associazione Green Bear Adventures.