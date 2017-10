Andrew Douglas: «Soddisfatti, continuiamo a divertirci insieme»

BIELLA - Grande entusiasmo, ieri, al campo del Biella Rugby, dopo la vittoria sul Sondrio per 55 a 5. L’head coach Andrew Douglas così ha commentato la partita: «Dopo cinque minuti di gioco avevamo già realizzato due mete, peccato aver rallentato il ritmo proponendo un gioco più semplice, fortunatamente nel secondo tempo il livello di gioco si è alzato. Il risultato di oggi è il frutto del duro lavoro e del grande impegno che ci mettono i ragazzi e per questo siamo molto soddisfatti. Migliore in campo oggi, sicuramente Connor Dever, non solo per le tre mete realizzate, ha dimostrato di giocare per la squadra e di possedere un buon piede. Ringrazio tutti i tifosi che ci hanno sostenuto oggi, ai quali i giocatori hanno offerto una buona prestazione sia in difesa che in attacco. A noi fa molto piacere che i tifosi ci sostengano, in giornate come questa, è un modo per divertirci insieme».