Il vescovo Sacchi dice messa nella sua Vigliano

VIGLIANO - Nella piazza della Chiesa di Santa Maria Assunta, gremita come non mai, Mons. Gianni Sacchi ha celebrato l'altroieri, il 22 ottobre - per la prima volta da Vescovo di Casale Monferrato - la santa messa domenicale, come negli scorsi diciotto anni. Alla solenne cerimonia sono seguiti i commossi saluti delle istituzioni, del gruppo parrocchiale, dei giovani dell'oratorio. Il sindaco, Cristina Vazzoler, è intervenuta ringraziando Mons. Sacchi per la sua intensa attività a favore dei singoli cittadini, della collettività nel suo insieme, ma anche del patrimonio artistico e culturale del paese. L'amministrazione comunale, ha proseguito Vazzoler, accompagnerà inoltre Monsignor Gianni Sacchi alla cerimonia di inizio del Ministero Episcopale nella Diocesi di Casale Monferrato, la prossima domenica 29 ottobre.