Fabbriche aperte, le eccellenze e la storia biellese in mostra

BIELLA - Un viaggio alla scoperta del Distretto del tessile del Biellese, uno dei maggiori centri mondiali dell’industria tessile/laniera. La possibilità di conoscere da vicino il Lanificio Ermenegildo Zegna, uno dei marchi più prestigiosi del made in Italy, ma anche quello dei Fratelli Piacenza, il più antico d'Italia e uno dei più longevi del mondo, e ancora i Successori Reda, azienda specializzata nella produzione di tessuti pregiati in pura lana, e lo sportswear di Pella, uno dei marchi italiani più apprezzati nel settore dell’abbigliamento sportivo. Per non parlare poi di alcune tra le più note realtà industriali del settore alimentare, come la Menabrea, il birrificio attivo più antico d’Italia e la Lauretana, storica azienda che imbottiglia l’acqua minerale nel comune di Graglia, e Botalla, prestigioso marchio che produce più di 30 varietà di formaggi. Infine, per chi è interessato agli impianti per la logistica industriale e distributiva, c’è Incas, azienda il cui nome si ispira al popolo che diede vita al vasto impero precolombiano sulle Ande, che oggi è gruppo leader nel proporre soluzioni complete e integrate di tutta la Supply Chain.

IL PROGRAMMA - Un piatto veramente ricco per tutti coloro che vorranno approfittare di Fabbriche Aperte, l’iniziativa voluta dalla Regione Piemonte per far conoscere da vicino, nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2017, le realtà imprenditoriali che operano sul suo territorio e co-finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 95 aziende hanno aderito all'invito, per un totale di 103 stabilimenti aperti. Tra le aziende che apriranno i loro stabilimenti al pubblico, circa l’80 per cento ha partecipato alle iniziative messe in campo dalla Regione Piemonte per la competitività, l'innovazione e la sostenibilità finanziate dalle ultime programmazioni del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, e l’occasione delle visite potrà servire anche ad acquisire conoscenza diretta di come i fondi comunitari costituiscono una leva decisiva per lo sviluppo economico del territorio. La due giorni di fine ottobre sarà anche collegata all’evento annuale del Por Fesr 2014-2020, iniziativa di comunicazione finalizzata a dare evidenza delle buone pratiche sull’utilizzo dei fondi europei di sviluppo regionale. È la prima volta che così tante imprese aprono contemporaneamente le porte delle proprie fabbriche, per un unico evento su scala regionale. Fabbriche Aperte permette così di avere una lettura curiosa e affascinante della realtà economica piemontese: dall'automotive all'agroalimentare, dall'aerospazio al tessile, dalla chimica all'ICT.

INFORMAZIONI - Sul sito www.piemontefabbricheaperte.it, si trova l'elenco delle aziende aderenti all'iniziativa, per ognuna è disponibile una scheda informativa, con tutti i dettagli utili per prenotare la visita (molte aziende permettono anche l'ingresso dei bambini e hanno già turni di visita prenotati dalle scuole). In base ai propri interessi e alle proprie curiosità, è così possibile organizzare itinerari nelle Fabbriche Aperte e conoscere un Piemonte diverso, che custodisce storie familiari di grande fascino e imprese che hanno saputo investire in conoscenza e competenza, fino a trasformare la regione in una delle maggiori esportatrici del nostro Paese.