Minore si schianta col motorino contro un'auto

BIELLA - Perde il controllo del ciclomotore e si schianta contro un auto. A finire in ospedale nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 ottobre, è stato un 17enne di Viverone che, mentre percorreva una strada di frazione Pollio, a Roppolo, ha invaso, secondo quanto accertato dai carabinieri, l'opposta corsia di marcia, scontrandosi con la Fiat Punto condotta da un 21enne, sempre di Viverone. Trasportato da un'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di Ponderano, le sue condizioni non sono gravi. E sempre in ospedale sono stati portati anche una donna, un uomo e un minore, rimasti vittime di un tamponamento in via Ivrea, a Biella. A scontrarsi, in questo caso per cause in via di accertamento sempre da parte dei militari dell'Arma, sono state la Fiat Panda di una 76enne di Occhieppo Superiore, l'Opel Astra su cui viaggiavano un 63enne e il figlio minorenne, e il Mercedes alla cui guida si trovava un uomo di 56 anni, di Vallanzengo, rimasto illeso. Anche in questo caso i feriti non sono gravi. Sono state riscontrate loro solo lievi contusioni.