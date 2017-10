Pensionato e spacciatore di droga: arrestato dai finanzieri

BIELLA - Passeggiava per le vie del centro con la droga nel taschino della camicia. Questa è la singolare vicenda che ha visto protagonista un uomo di quasi 70 anni che nei giorni scorsi è stato notato dai Finanzieri mentre camminava in una centrale via del capoluogo provinciale. Il suo modo di fare, però, ha attirato l’attenzione dei militari in quanto si aggirava con fare circospetto tanto da indurli ad effettuare un controllo sull’identità. M.L., (pensionato classe 1949), queste le iniziali del fermato di origini emiliane ma da anni radicato nel Biellese, ha mostrato fin da subito evidenti segni di ingiustificato nervosismo; un anomalo rigonfiamento del taschino della camicia ha indotto i militari ad approfondire il controllo.

L'OPERAZIONE - I sospetti trovavano la loro concretizzazione quando nella tasca dell'uomo venivano rinvenuti 8 involucri di cellophane contenenti droga del tipo eroina e cocaina, pronti per essere ceduti, per un peso complessivo di circa 12 grammi. A questo punto i controlli venivano estesi anche all’autovettura nella sua disponibilità parcheggiata non lontano dal luogo in cui il soggetto è stato fermato e, all’interno del sedile posteriore, sono stati trovati, occultati all’interno di una busta di plastica, 26 ovuli contenenti hashish per un peso complessivo di circa 270 grammi, curiosamente contrassegnati con il simbolo del cavallino rampante della famosa casa automobilistica di Maranello.

SOTTO SEQUESTRO - Il pensionato è stato inoltre trovato in possesso della somma di 1.800 euro in contanti della cui disponibilità non ha saputo dare plausibili giustificazioni e da ritenere pertanto frutto dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto, insieme all’autovettura, è stato sottoposto a sequestro e per il fermato si sono spalancate le porte del carcere di Biella. L’arresto eseguito è stato già convalidato e M.L. ora si trova ristretto agli arresti domiciliari.