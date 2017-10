Geloso, viola la privacy dell'ex moglie e finisce nei guai

BIELLA - Si separa dal marito e lui le mette il telefono sotto controllo. Vittima una giovane donna residente in provincia, che si è rivolta, nei giorni scorsi, agli agenti della Polizia Postale della Questura di Biella. Aveva infatti il sospetto che l'ex coniuge intercettasse le sue chiamate. Quando si incontravano, lui le riferiva particolari che altrimenti non avrebbe potuto conoscere, come battute scambiate con colleghi di lavoro e cambiamenti nelle sue abitudini di vita. Ma non basta. Alcuni conoscenti l'avevano informata che avevano notato strane attività sui suoi profili social, quando lei era impossibilitata ad accedervi. Preso nota ed effettuati i dovuti accertamenti, i poliziotti hanno convocato negli uffici di via Sant'Eusebio l'ex marito, E.K.R., 31 anni, di origini marocchine, che ha finito per ammettere le sue responsabilità. Ha raccontato di aver acquistato un dispositivo in grado di "doppiare" le conversazioni telefoniche dell'ex moglie, per tenerla sotto controllo. Ora è stato denunciato per intercettazioni abusive.