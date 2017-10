Ancora due segnalati per droga alla Prefettura

BIELLA - Due biellesi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere incappati in altrettanti controlli della Polizia. Il primo a finire nei guai è stato R.S., 27 anni, di Biella, controllato in viale Macallè, e trovato in possesso di 0,60 grammi di hashish, per uso personale. Per quello che riguarda il secondo, C.M., 51 anni, residente sempre in città, noto da tempo alle forze dell'ordine, questi è stato bloccato all'interno dei Giardini Zumaglini. Addosso aveva quasi un grammo sempre di hashish. Le due segnalazioni si inseriscono nell'ambito del giro di vite che la Polizia di Stato, a Biella come a Vercelli come nel resto d'Italia, sta dando contro la diffusione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi.