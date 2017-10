Dimore storiche del Piazzo aperte nel fine settimana

BIELLA - «Fatti ad Arte» mostra mercato, che nei giorni del 27, 28 e 29 ottobre porterà a Biella, all’interno dei Palazzi Storici del Piazzo, i grandi Maestri Artigiani italiani, artefici di preziosi manufatti, frutto di conoscenza, tecnica, progettazione e sensibilità di uomini e donne: artigiani d’eccellenza. Spesso in una Dimora Storica sono raccolti oggetti non comuni per antichità, valore storico, qualità estetiche: archivi e documenti, libri, stampe, dipinti, mobili, stoffe e tappezzerie, sculture. Gli artigiani sono da sempre i grandi e inseparabili alleati del proprietario o del direttore di una casa museo nel difficile e quotidiano compito di sovrintendere alla conservazione di questi diversi oggetti, più o meno preziosi, ma tutti carichi della patina del tempo e di evocazioni storiche.

L'EVENTO - Quale palcoscenico migliore per i grandi Maestri Artigiani che dal 27 al 29 ottobre, giungeranno il prossimo fine settimana a Biella, se non i Palazzi Storici del borgo del Piazzo. L’Arte incontra l’Arte, un rapporto da sempre esistito. La bellezza che questi luoghi racchiudono testimonia quanto la genialità, la maestria delle grandi menti e mani italiane ha saputo produrre nei secoli: il nostro patrimonio artistico, unico al mondo. Questo tornerà a vivere grazie ai Maestri d’arte del restauro, del vetro, del ferro, del tessile, dell’oreficeria, della ceramica, della legatoria, presenti nelle sale e nel giardino della Dimora Storica di Palazzo La Marmora. Abili mani in grado di restaurare i preziosi manufatti custoditi all’interno delle Dimore, ma anche nuove produzioni, giovani artigiani metropolitani che hanno unito alla tradizione, l’innovazione.

PROTAGONISTA - Per la Decorazione d’interni Arianna Fremura di Livorno, che a seguito dell’esperienza nel reparto di scenografia a Cinecittà e degli importanti studi di architettura, arte e arredamento, ha fatto della passione per la decorazione la sua professione.

I’m Italian Mosaic, Elisa Lonetti e Roberto Hamed, artigiani mosaicisti. Nel loro laboratorio di Sanremo, attraverso l’utilizzo di una tecnica antichissima, perseguono una ricerca personale, introducendo innovazioni tecniche e stilistiche, al fine di rendere l’arte del mosaico contemporanea e attuale. Francesca Antoniotti o «la Vasaia», come lei ama definirsi, ceramista biellese che realizza oggetti d’uso quotidiano, per cucinare conservare, per la casa e il giardino. Le creazioni di Ruggero Pallaoro, nate dalla sua passione per il legno, esemplari unici, piccole serie numerate, realizzate lavorando il legno, in abbinamento con metallo e pietra. I manufatti della Falegnameria «Artelegno» di Umberto Cassani, specializzata in ristrutturazione e progettazione per boiserie, soffitti e scale in legno. La grande tradizione del restauro è presente con un’eccellenza la «Reale Restauri» di Torino, che vanta una grande esperienza nel restauro di lampadari storico artistici, la ditta Luci e Ombre per il restauro di affreschi, tele e tavole, sculture policrome, materiale lapideo, Enrico Salino maestro nel restauro ligneo, infine la legatoria e restauro di materiale cartaceo con due maestri del territorio biellese: Francesco De Pasquale e Francesca Premoli. Questo e molto altro ancora a «Fatti ad Arte».

INGRESSO GRATUITO - I Palazzi Ferrero e La Marmora che ospitano gli espositori seguono i seguenti orari: Venerdì 27 ottobre 15 /22; Sabato 28 ottobre 10/22; Domenica 29 ottobre 10/20. Palazzo Gromo Losa è aperto esclusivamente per l’inaugurazione venerdì 27 dalle ore 17 alle ore 19.