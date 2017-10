Pietro Micca, giornata di festa al Pratetto

BIELLA - Giorno di festa per gli atleti della sezione Escursionismo con la gara di marcia Alpina della Pietro Micca: domenica 22 ottobre si è disputata la gara di società della Pietro Micca alla cascina Volpi in località Pratetto di Tavigliano. Con un sole splendente, sotto le pendici di Bielmonte, gli organizzatori Oliviero Nalin e Flaviano Pivotto hanno disegnato un percorso che si snodavo sui sentieri del Monte Casto.

Tutti i partecipanti hanno apprezzato la gara, la giornata stupenda e limpida ha fatto scoprire un panorama bellissimo dai colori autunnali.

La gara societaria ha portato atleti che non si erano mai cimentati con la marcia alpina, in fondo una «passeggiata» a ritmi regolari e precisi su un percorso stabilito che si snodava tra strade, sentieri, boschi e grandi prati, una gara rilassante e divertente per chi partecipava per la prima volta Alla fine della gara è stata celebrata la messa e dopo la premiazione. Si sono premiate tre categorie: categoria FIE vinta da Emilio Degiorgis, la categoria base vinta da Ercole Passera e infine la categoria «Atleti Pietro Micca» vinta da Balasso Antonio in seconda posizione Romano Laura e terza posizione Borghesio Maurilio. La giornata si conclusa dopo un bel pranzo in allegra compagnia.