Masserano: fuga di gas vicino all'ufficio postale

MASSERANO - Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alle 18 di oggi, martedì 24 ottobre, a Masserano per una fuga di gas nei pressi dell'Ufficio postale. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini preoccupati per il forte odore. Quando i pompieri sono giunti sul posto hanno scoperto che la perdita proveniva da alcuni contatori esterni e non metteva a rischio l'incolumità dei residenti. Entro sera sono attesi i tecnici di Enelgas per la riparazione del guasto.