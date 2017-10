Vigili del fuoco e Aib in azione a Oropa

BIELLA - Squadre dei vigili del fuoco e volontari dell'Antincendiboschivi stanno raggiungendo adesso la conca di Oropa per l'ennesimo incendio scoppiato, all'alba, in località Miravalle. Questo è solo l'ultimo di una serie di roghi che da giorni stanno interessando l'intero territorio, mandando in cenere ettari di sottobosco, tanto in pianura che in montagna.