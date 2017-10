La Biellese esonera Roano. Opezzo al lavoro. Arriva Fornara?

BIELLA - L' A.S.D. La Biellese comunica di aver sollevato Andrea Roano dall'incarico di allenatore della prima squadra, che partecipa al campionato di calcio di Eccellenza. «La società ringrazia Roano per la professionalità, l'impegno e la dedizione con cui ha guidato la squadra in questi anni, augurandogli i migliori successi professionali» si legge nella nota ufficiale del club. La notizia era nell'aria da qualche tempo, dopo le dimissioni annunciate e poi rientrate del mister, due settimane fa, al termine di una brutta sconfitta casalinga. Ora la decisione del società, nell'occhio del ciclone tra risultati che non arrivano dal campo e contestazione di qualche ultrà (la Questura ha dato un Daspo di 5 anni ad un sostenitore della curva). I bianconeri, infatti, dopo una brillante partenza si trovano a metà classifica di un campionato che, in estate, pareva dovesse diventare una marcia trionfale. O quasi. Ora la squadra riprende ad allenarsi agli ordini del secondo Alessio Opezzo. Il primo nome della lista dei possibili sostituti pare essere mister Pinuccio Fornara