Operazione "Ultimo Miglio": arrestato spacciatore di droga in via Piemonte

BIELLA - Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio ieri, martedì 24 ottobre, la Polizia ha arrestato un 31enne, D.M., residente in provincia, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso una settimana prima dal Tribunale di Torino. L'uomo, pur essendone a conoscenza, non si era mai consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine. Incappato in un posto di controllo in via Piemonte, a Biella, è stato bloccato e tradotto in carcere dove dovrà scontare due anni e tre mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti.

"ULTIMO MIGLIO" - Per quello che riguarda l'operazione svoltasi ieri, e denominata "Ultimo Miglio", come ha evidenziato il Questore, Nicola Alfredo Parisi, gli agenti delle locali volanti sono stati affiancati dai colleghi del Reparto prevenzione crimine di Torino, attivi sul territorio almeno due volte a settimana come da lui fortemente voluto. Il bilancio della giornata, oltre all'arresto, parla di 45 persone identificate, 27 veicoli controllati e di un 23enne di Biella denunciato per porto abusivo di oggetto atto a offendere. È stato trovato in possesso, infatti, di un coltello di genere proibito.