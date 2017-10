Ragazzina sui binari del treno, scatta l'allarme

CANDELO - A soli 13 anni mette alcune bombolette di vernice nello zaino e va a "ripassare" i graffiti della stazione ferroviaria di Candelo. A notarla ieri, martedì 24 ottobre, mentre camminava pericolosamente tra i binari è stato il personale ferroviario, oltre al macchinista di un treno in transito che ha azionato il sistema acustico per avvertirla dell'arrivo del convoglio, seppure la ragazzina si trovasse, lateralmente, a distanza di sicurezza. Dagli uffici della Stazione, nel contempo, partiva la chiamata al 112. Quando i carabinieri hanno raggiunto la giovanissima sprayer, lei aveva ancora le mani imbrattate di vernice ed era in possesso di bombolette di vari colori. Dopo l'identificazione ha spiegato ai militari dell'Arma che, visto che alcuni disegni avevano perso tono, era andata a ridipingerli. Un gesto che, nemmeno si è resa conto, avrebbe potuto costarle caro, vista la pericolosità del posto. Avvertiti i genitori, residenti nel Basso Biellese, la madre pochi minuti dopo è andata a prenderla per riportarla a casa.