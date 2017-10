Centauro finisce in ospedale per una mancata precedenza

COSSATO- Un 20enne di Cossato è rimasto lievemente ferito ieri, martedì 24 ottobre, in un incidente avvenuto in città. Il giovane stava percorrendo via Pajetta quando è stato travolto dalla Bmw alla cui guida si trovava un 26enne, residente sempre a Cossato. Inoltre, a seguito dell'impatto, è stata danneggiata anche la Toyota Yaris di una donna di 50 anni, parcheggiata lungo la via. Stando ai primi accertamenti effetuati dai carabinieri, subito accorsi insieme all'ambulanza del 118 che ha trasportato l'infortunato in ospedale, sembra che sia stato l'automobilista a non dare precedenza al centauro.