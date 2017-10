Ladri in azione al Circolo Lessona

BIELLA - Ladri in azione, nella notte di lunedì 23 ottobre, al Circolo Lessona, che prende il nome dal paese in cui si trova lungo la via per Masserano. Almeno due, se non tre persone, hanno forzato la porta sul retro e scassinato il registratore di cassa, sottraendo 100 euro, per poi darsi alla fuga. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire all'identità dei ladri. E da un magazzino di via Bernardino Galliari, ad Andorno, adibito a falegnameria, sono spariti quattro motoseghe, un decespugliatore e un paio di cassette per gli attrezzi, per un danno di duemila euro. Un furto anomalo, però, visto che non sono stati trovati segni di effrazione nelle porte di accesso da parte dei militari dell'Arma. E ancora, qualcuno si è introdotto nell'ex Lanificio Tallia di Pollone, dopo aver spaccato il lucchetto di un cancello. Sembra, dai primi riscontri, che non sia stato sottratto nulla e che nemmeno ci siano tracce di un possibile bivacco.