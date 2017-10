Tris di appuntamenti per la Rhythmic School nel week end

BIELLA - Nel fine settimana, la Rhythmic School sarà impegnata a Fabriano nella seconda prova del campionato di serie A di Ginnastica Ritmica. Dopo lo splendido terzo posto all’esordio nella prova di Desio, le atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya tenteranno di salire qualche altro gradino del podio, almeno questa è l’aspettativa nella compagine laniera. «Le ragazze sono motivate e pronte ad affrontare la seconda prova con la giusta determinazione - afferma la DT Tatiana Shpilevaya – la rotazione sugli attrezzi provata in settimana ha dato risultati incoraggianti ed è stata stabilita la formazione di gara che vedrà impegnate: al corpo libero Alessia Leone, alla fune Gaia Garoffolo, al cerchio Rebecca Di Siena, alla palla Giada Lideo, alle clavette Anna Pellegrini ed al nastro la ginnasta straniera Ana Luiza Filiorianu. Seguiranno le compagne a Fabriano Greta Riccardi ed Emma Battoraro pronte a scendere in pedana in caso di necessità».

APPUNTAMENTI - Lo staff tecnico sarà composto oltre che dalla DT Shpilevaya da Tiziana Colognese, Elisa Vaccaro ed Antonella Chiesa. Saranno invece impegnate sabato a Biella al PalaBonPrix nella seconda prova regionale del Ritmo Day, nell’esercizio ai quattro cerchi, le giovanissime Bocci Giulia, Botto Steglia Alessia, Antorra Beatrice e Novais Calil Sofia al loro esordio in gare federali accompagnate dalle istruttrici Alessandra Balocco ed Arianna Prete. Altro appuntamento del fine settimana, venerdì sera alle 20,30, presso il centro sociale di Ponderano «la Serata in Rosa» organizzata dal comune di Ponderano in collaborazione con la LILT che vedrà impegnate in alcune esibizioni varie atlete della Scuola di Ginnastica della Rhythmic School guidate dal team di serie B, che ha conquistato il quattordicesimo posto nella seconda prova del campionato di B1 disputato la scorsa settimana a Castelleto Ticino e composto da Arianna Larice, Giulia Peritore, Giorgia Testa, Rebecca Bossotto, Isabella Palazzolo e Carolina Mazzon. Le atlete saranno accompagnate da Margherita Chiorino, Camilla Pavan e Lena Chursina.