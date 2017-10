Carabinieri: un arresto per spaccio di stupefacenti

BIELLA - Continua l'offensiva lanciata dai carabinieri contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Ieri, mercoledì 25 ottobre, a cadere nella rete tesa dai militari dell'Arma è stato un uomo di 29 anni, J.C., operaio residente in Valle Cervo, sorpreso con due grammi di hashish. Arrestato, ora si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima, fissato a novembre. Da tempo attenzionato, è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva lo stupefacente a un 53enne, noto da tempo alle forze dell'ordine. Ma non finisce qui. Grazie alla disponibilità del magistrato di turno, i carabinieri hanno potuto effettuare una perquisizione nella sua casa, dove hanno rinvenuto altri 70 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte da vendere, cinque grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale necessario per confezionare le dosi.