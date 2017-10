Ragazzini nei guai per il furto di abbigliamento

BIELLA - Due ragazzini biellesi sono stati denunciati dalla Polizia per furto aggravato, e uno anche per porto abusivo di oggetto atto a offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello di genere proibito. I minori sono stati fermati ieri, mercoledì 24 ottobre, a Chiavazza, dopo che avevano cercato di rubare alcune maglie, per un valore intorno ai cento euro, da un negozio di articoli sportivi, dopo aver staccato le placche anti taccheggio.