Orsi gialloverdi nella tana del Capoterra

BIELLA - La lontanissima Capoterra sarà la prossima destinazione per Edilnol Biella Rugby. Imbattuti dalla prima giornata e al comando della classifica di girone, il XV gialloverde si prepara all’evento con la solita intensità e serietà. La sfida sarà complessa ed ancora una volta per nulla scontata, perché in casa dei sardi sono cambiate molte cose dall’ultima vittoria biellese avvenuta lo scorso anno sul finale di stagione. Sebastian Francesio, storico coach e apertura del Capoterra, è passato alla panchina dei rivali di Alghero. Lo sostituisce il coach-giocatore Lisandro Villagra, quarantunenne mediano di mischia di Cordoba, ma naturalizzato italiano che dopo aver giocato ai massimi livelli con Viadana, Gran Parma, Prato, ed aver indossato la maglia della Nazionale dal 2001 al 2003, ha allenato il Pro Recco negli ultimi sei anni ottenendo ottimi risultati.

IL PUNTO - L’esordio in campionato dei giallorossi non è stato dei migliori: due sconfitte con Cus Milano e Monferrato. Poi la panchina un po’ troppo ‘corta’, che richiedeva sempre più spesso la convocazione di atleti dalle fila delle giovanili e la voglia di competere, ha spinto il club a rafforzarsi fino all’acquisto, alla vigilia della gara con Amatori Novara, del trequarti Valerio Santillo, classe ’83, di Avellino, 177 cm per 80 kg di peso, giocatore nel campionato di Serie A con Capitolina, L’Aquila, Noceto e Gran Sasso, nel campionato di Eccellenza con la maglia di San Donà. I risultati ottenuti sul campo non sono stati sconvolgenti, ma immediata è stata l’inversione di rotta: successo pieno con Novara sul campo di casa e pari con Piacenza in trasferta. Per Biella, torna disponibile alla scelta Alessandro Ghitalla dopo la lesione di un collaterale durante la pre stagione. Da valutare le presenze di Vezzoli e Coda Zabetta.



LE PAROLE - L’assistant coach Aldo Birchall: «La premessa è che tutto quello che è successo l’anno scorso, non ha niente a che vedere con quest’anno. Capoterra si è rinforzato acquistando giocatori e dotandosi di uno staff tecnico nuovo. E’ una trasferta lunga e faticosa per chi la affronta, che richiede una grande sfida mentale: rimanere concentrati per tutta la giornata non è facile. Fortunatamente la stiamo pianificando bene e siamo fiduciosi di poter disputare una buona gara. I ragazzi stanno lavorando con entusiasmo. Con Capoterra sarà una bella sfida ‘davanti’, loro lavorano molto sulle linee verticali e se prendono del vantaggio, possono diventare pericolosi. Sarà la mischia chiusa più tecnica tra tutte quelle che abbiamo affrontato finora». Kick off ore 14.30.



Serie B girone 1 – 5a giornata – 29-10-17: Bergamo - Amatori Alghero; Amatori Capoterra – Edilnol Biella Rugby; Cus Milano - Monferrato; Sondrio - Amatori & Union Milano; Piacenza – Amatori Novara; Lumezzane - Lecco.