Salussola, blitz dei ladri alla Cabrio Edilizia

SALUSSOLA - Non è ancora stato quantificato il danno patito dalla Cabrio Edilizia di Salussola, visitata la notte scorsa dai ladri. Per la ventesima volta, dato riferito dai titolari, qualcuno ha fatto irruzione, questa volta nel magazzino, forando una lamiera laterale. E tutto questo per impadronirsi di vari paia di scarpe antinfortunistica, del valore non superiore ai 60 euro. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari, che hanno rinvenuto un borsone con dentro, appunto, delle calzature. L'amara sorpresa è arrivata dopo, quando hanno rinvenuto diverse scatole vuote, e il contenuto sparito per sempre. Un furto su commissione, indubbiamente, sventato in parte dall'attivazione del sistema di allarme. Sull'episodio, ora, indagano i carabinieri.