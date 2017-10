In dono all'asilo nido un carico di pannolini

VIGLIANO - Anche quest'anno è arrivato all'asilo nido di Vigliano Biellese un dono quanto mai utile dalla ditta Kimberly Clark, di Romagnano Sesia. Dalla scorsa settimana, infatti, grazie all'interessamento del signor Andrea Preto, il nido può contare su un cospicuo carico di pannolini, carta igienica e carta per gli usi sanitari quotidiani. I bambini, le educatrici, insieme alla giunta, ringraziano di cuore la Kimberly Clark per l'attenzione che, da anni, riserva a Vigliano Biellese ed in particolare ai piccoli utenti dei servizi per l'infanzia.