«Legge elettorale? Migliore risposta contro lo sfascio»

ROMA - «L'approvazione definitiva della legge elettorale da parte del Senato è la migliore risposta a chi in questo Paese vuole solo lo sfascio, urla al fascismo, dice solo no e anche in questi due giorni ha dato variamente spettacolo, in aula e fuori. E' una legge necessaria per il funzionamento della democrazia, come l'ha definita Zanda. Chi oggi ha votato sì lo ha fatto con grande responsabilità». Lo dice la senatrice del Pd Nicoletta Favero.