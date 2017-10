Furti da 60 mila euro in due negozi del Biellese

BIELLA - Colpo da 50 mila euro, l'altra notte, in un negozio di Biella Chiavazza. A prendere il volo sono state diverse biciclette, alcune in carbonio, che si trovavano ancora negli scatoloni al fine di essere assemblate. Ad accorgersi dell'accaduto il titolare dell'esercizio commerciale, che ha trovato la porta sul retro forzata. Furto in via Matteotti, a Gaglianico, dove i soliti ignoti hanno fatto irruzione in un altro negozio, rubando attrezzature per la pesca del valore di circa 10 mila euro. E ancora, in paese, qualcuno è entrato in un appartamento e, dopo aver messo tutto a soqquadro, se ne è andato portando via oggetti di scarso valore.