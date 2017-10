Guardia di Finanza: Dallerice in pensione, arriva il colonnello Pasquale Marotta

BIELLA - Nel piazzale della Caserma «R. Mussini» si è tenuta oggi la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale tra il colonnello Ugo Raffaele Dallerice (cedente) ed il colonnello Pasquale Marotta (subentrante). Il passaggio di consegne, con una sobria cerimonia interna, si è svolto alla presenza del Comandante regionale, generale di brigata Giuseppe Grassi, dei finanzieri alla sede di Biella e di una rappresentanza dei componenti della locale sezione A.N.F.I.. Il comandante regionale ha rivolto parole di ringraziamento al colonnello Dallerice, che lascia il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età, per il costante impegno profuso al servizio del corpo nel quale, durante la sua quarantennale carriera, è passato attraverso i ruoli di sottufficiale ed ufficiale dove, in particolare, ha ricoperto incarichi operativi ed organizzativi in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza.

Ugo Raffaele Dallerice (a destra) ed il generale di brigata Giuseppe Grassi (© Diario di Biella)