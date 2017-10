Halloween agli Orsi con due appuntamenti

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi Halloween è in arrivo con tanti divertenti appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini. Da sabato 28 ottobre fino a mercoledì 1 novembre verrà allestito nella piazza interna della galleria commerciale vicino all’abbigliamento bambini l’incredibile «Vascello fantasma», il galeone con tanti accessori in stile pirati che i bambini potranno ammirare fantasticando su storie avventurose, e che sarà il punto di riferimento per le simpatiche attività di animazione che animeranno Gli Orsi per Halloween. Lunedì 30 ottobre si inizierà con «Pirati scatenati», dalle ore 15 alle ore 19, con due divertenti comici che interpreteranno due pirati cialtroni e sgangherati che vagano disperati alla ricerca della loro nave perduta. I pirati coinvolgeranno tutti gli ospiti della galleria commerciale, grandi e piccini, con tanti divertenti sketch e spettacoli di trampoleria e giocoleria itinerante. Per concludere, nelle giornate di martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, verrà allestito, presso la piazza interna del centro commerciale, il laboratorio creativo «Diventa un pirata», in cui i due animatori presenti coinvolgeranno i più piccoli in un simpatico momento di gioco. Inoltre, i piccoli visitatori potranno travestirsi grazie al truccabimbi e all’abile artista a disposizione dei bambini che trasformerà i partecipanti in temutissimi pirati.