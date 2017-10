La simpatia di Shary venerdì prossimo al Jimmy's/La Peschiera

VALDENGO - Un tour nel tour nel mese di novembre 2017, un'organizzazione capillare con 12 serate ambientate in altrettante province per festeggiare i 50anni di questo «biondo» sorridente: Shary. Un chiaro pretesto, per sorridere, divertirsi ed abbracciarsi, ancora una volta e sempre più forte. Sicuramente uno splendido traguardo e il desiderio di condividerlo. In particolare, la prima di queste serate di grande festa è in programma venerdì 3 novembre, al Jimmy's/La Peschiera di Valdengo. Venerdì 20 ottobre è uscita la mia prima autobiografia artistica. Un libro molto easy, leggero, sorridente, di curiosità e di immagini, talvolta assolutamente inedite. Un piccolo libro, che ha l’ambizione di farvi trascorrere un’ora leggera e molto curiosa. Al suo interno è anche presente un piccolo contest fotografico dove presenziano molti amici, anche con testimonianze scritte da loro. Il libro è sicuramente il primo di diverse pubblicazioni, che con il tempo racconteranno tutto ciò che compone il mondo sharyano!!!