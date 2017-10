L'Eurotrend ritorna al Forum: domenica arriva Roma

BIELLA - Due trasferte consecutive, una vittoria chiave nel percorso di crescita rossoblù – sul campo di Rieti – e una brutta sconfitta maturata con Legnano di cui far tesoro e cancellare con grinta e attenzione nel prossimo match. Biella torna a casa tre settimane dopo la prima uscita stagionale davanti al proprio pubblico. Lo farà domenica pomeriggio affrontando uno dei match sulla carta più impegnativi del girone Ovest: in Piemonte fa capolino un'Eurobasket Roma, griffata Leonis Group, con tasselli di qualità ed esperienza nel proprio roster ma ferita nell'orgoglio per il difficile inizio di stagione (tre ko per i laziali in quattro sfide a calendario e cambio alla guida tecnica). Appuntamento sul parquet del Biella Forum alle ore 18 per la palla a due.