Braghin sulla panchina della Biellese, che torna a vincere

BIELLA - E' Maurizio Braghin il nuovo allenatore della Biellese, che oggi è tornata a vincere. Braghin (un passato da giocatore in Serie A e di allenatore, anche alla Pro Vercelli in Serie B) sostituisce Andrea Roano. Oggi contro l’Aygreville una buona prova e tre punti che fanno spogliatoio, grazie al solito Latta, per i bianconeri che ora voltano pagina in una stagione dove ci sono grandi attese da parte di dirigenti e tifosi.

LA GARA - La Biellese torna al Pozzo dopo l'esonero di mister Roano e con al suo posto in panchina Alessio Opezzo. Alla lista degli infortunati oltre a Pierobon e Samarotto si aggiunge il numero 10 bianconero Botto Poala. L'Aygreville allenata da Rizzo orfana di bomber Baldi si presenta a Biella dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Alicese e Stresa Sportiva. Il gioco nei primi 15 minuti si svolge principalmente a centrocampo con una paio di occasioni, una per parte ma non degne di particolare nota. Minuto 18 Vanoli delizia la platea con una giocata di classe a saltare il diretto avversario ma, il tiro debole finisce tra le mani di Gini. Ancora La Biellese un minuto dopo, discesa sulla sinistra di Cremonte trova il fondo e di sinistro serve un pallone solo da insaccare per Canton, che preferisce al tiro lo stop perdendo l'attimo. Passano 30 secondi e questa volta è Artiglia che di sinistro nell'area piccola trova la cordinazione ma, non la precisione e Gini alza sopra la traversa. Canton al minuto 27 sfrutta benissimo un rilancio non irresistibile di Gini, salta due avversari e prova la conclusione ad incrociare sul palo lontano, palla che finisce di pochi centimetri alla destra dell'estremo difensore ospite. Canton tra i migliori oggi, dalla trequarti prova il cross teso in area, il centrale difensivo valdostano svirgola, il pallone finisce sui piedi di Latta che spreca una chiara occasiona da gol, fuori di un soffio. Un primo tempo a chiare tinte bianconere, tante occasioni per passare in vantaggio non concretizzate. Finisce qui il primo tempo: La Biellese - Aygreville 0-0.



RIPRESA - Al minuto 6 La Biellese passa in vantaggio con il suo capocannoniere. Munari trova nello spazio il numero 9 Latta, che con un sombrero salta il diretto avversario e di destro batte Gini. La Biellese 1 Aygreville 0. Timida risposta da parte della compagine valdostana che con Mazzei prova una conclusione debole dai 30 metri, pallone bloccato facilmente da Goio. I minuti passano senza particolari emozioni, da sottolineare la prova di Caneparo, che dalla panchina propone gioco e fantasia. Furfori mette i brividi a Goio dalla distanza, ma il numero uno risponde con una grande reazione. La Biellese risponde subito, Canton trova Caneparo che da fuori area non ci pensa due volte e prova la conclusione, Gini blocca. La Biellese torna a vincere davanti ai suoi tifosi con un gol di Latta nei primi minuti della seconda frazione di gioco. La Biellese 1 Aygreville 0.

La Biellese: Goio, Cristino, Cremonte, Corio, Ferrarese, Sella, Canton(Noro 44'st), Vanoli, Latta(Scavetta 32'st), Munari, Artiglia(Caneparo 17'st). A disp. Loggia, Nicoletta, Fabiano, Tiani. All. Opezzo.

Aygreville: Gini, Marchesano, Risso, Pramotton, Mongino, Monetta, Cuneaz, Mazzei, Thomain(Scalise 27'st), Furfori, Turato(Carpentieri 38'st). A disp. Cerbelli, Milani, Mongino, Racchio, Villanese. All. Rizzo.

Marcatori: Latta 6'st(BI)

Ammonizioni: Risso 22' st(AY); Carpentieri 45'st(AY);

Espulsioni:

Terna Arbitrale: Azizi, Bodasca, Venchi.