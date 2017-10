Difesa + Ferguson: l'Eurotrend schianta Roma

BIELLA - Il Forum si conferma il fortino della Pallacanestro Biella, che piega Roma sul 77 a 71 dopo gara condotta per tutta la seconda frazione. Un successo che ridà il sorriso ai rossoblù, dopo la scoppola maturata una settimana fa a Legnano. Molto bene Ferguson (24 punti), ma molte cose positive sono arrivate da Uglietti e anche da Tessitori. La difesa è stata la chiave del successo, ampiamente meritato dai biellesi che hanno praticamente sempre condotto nella seconda parte della gara. Nel prossimo impegno, domenica prossima, l'Eurotrend andrà a Latina.

COACH CARREA - «Partita particolare, praticamente a carte coperte. Loro hanno cambiato due allenatori in cinque giorni. Abbiamo quindi preparato la partita sulle individualità degli avversari: abbiamo giocato in difesa a zona e a uomo. Abbiamo iniziato a giocare bene, tardi. Gara importante. Perché Roma ha delle qualità. Oggi abbiamo fatto una gara disciplinata, cambiando qualcosa in corsa. Dopo la difficile partita con Legnano, abbiamo avuto una settimana diffiicile. Faccio i complimenti ai ragazzi. L'impatto della squadra è merito dei ragazzi, farina del loro sacco. La vittoria è frutto della difesa. Questo gruppo sa reagire. Bowers? Non si può valutare sulle statistiche, ma dall'impegno che ci mette».

UGLIETTI - "Si siamo partiti male... In casa l'abbiamo raddrizzata, mentre a Legnano l'abbiamo pagata gara. Dobbiamo cambiare e migliorare. Sono contento della prima prova. Devo però giocare sempre bene» ha detto Lorenzo Uglietti.

COACH TURCHETTO - «Partita difficile da commentare. Abbiamo buone individualità. Ma i tanti cambiamenti fatti in settimana non ci hanno dato la giusta solidità. Avevamo deciso di controllare il ritmo. Bene nei primi 15 minuti, martellando la palla ai lunghi. La pressione di Biella ha fatto bene, ci ha aggredito e messo in confusione. Ci mancano gli automatismi per una sfida così. Abbiamo lottato e limitato la differenza canestri, che per il girone di ritorno ci può essere utile» ha detto il tecnico dell'Eurobasket, che ha sostituito Davide Bonora esonerato in settimana.