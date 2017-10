L'Edilnol va ko, ma resta prima in classifica

BIELLA - La prima sconfitta della stagione per Edilnol Biella Rugby, ha il sapore amaro della beffa perché arriva allo scadere, per mano dell’Amatori Capoterra. Sarebbe più corretto parlare di ‘piede’ perché fatale ai gialloverdi è stata una punizione subita in difesa quando il risultato li vedeva in vantaggio di un solo punto: 23-24. Preciso l’estremo sardo Aru che con un colpo secco, da vero esperto, è riuscito a centrare i pali e a ribaltare le sorti dell’intero incontro portando sugli allori la sua squadra ed il punteggio a quota 26 su 24.

L’errore più grossolano, i biellesi lo hanno commesso ben prima, quando a metà della ripresa, si trovavano in vantaggio di otto punti ed invece di chiudere la partita, hanno concesso ai padroni di casa continue opportunità di avanzare fino al brutto epilogo finale.

13-5 il primo tempo, iniziato con due infortuni per Edilnol Brc che perde Vezzoli al 3’, botta al gomito, e Edo Romeo al 12’ per un violento colpo all’occhio. Due calci segnati da Aru, poi a nove minuti dalla fine, la meta di Barbera, non trasformata, nata da una attacco multifase combattutissimo. Sei minuti più tardi, la prima meta dei sardi che però aggiungono ai cinque punti, anche i due della trasformazione.

RIPRESA - Più vivace la ripresa per Edilnol Brc che, scossa dai commenti dei coach, rientra in partita inanellando tre mete consecutive. Al 1’ segna Panigoni, al 7’ Ongarello. Dever trasforma tutto. Un calcio di Aru al 10’ ed Eftimie firma la tripletta e la meta del bonus al 14’. Dever questa volta non trasforma e il punteggio mostra Biella avanti 24-16. E’ questo il momento di chiudere, ma tra il dire e il fare intercorrono sempre molte variabili. I sardi trovano un pizzico di cuore in più e lottano convinti fino allo scadere uscendo vincitori dal corpo a corpo fino all’ultimo respiro. Edilnol Biella Rugby perde il match, ma conquista due punti: bonus mete e chiusura sotto break.



Amatori Capoterra vs Edilnol Biella Rugby 26-24 (13-5)



Marcatori: p.t. 14’ c.p. Aru (3-0); 16’ c.p. Aru (6-0); 31’ m. Barbera n.t. (6-5); 37’ m. Garau tr. Aru (13-5). s.t. 1’ m. Panigoni tr. Dever (13-12); 7’ m. Ongarello tr. Dever (13-19); 10’ c.p. Aru (16-19); 14’ m. Eftimie n.t. (16-24); 26’ m. Santillo tr. Aru (23-24); 40’ c.p. Aru (26-24).



Amatori Capoterra: Aru; Ferrini (18’ st Stara), Garau M. (cap.), Baire G. (30’ st Loddo), Santillo; Baire A., Ambus; Busser (30’ st Greco), Peddio, Thioye; Lupi, Mariottini; Poloni, Sangiorgi (30’ st Garau N.), Carrone (24’ st Uccheddu). A disp.: Gabbi e Geraci. All. Lisandro Villagra.



Edilnol Biella Rugby: Musso C.; Cerruti, Ongarello, Laperuta, Piatti (28’ st Galfione); Grosso, Dever; Vezzoli (3’ Eftimie), Pellanda (cap.), Barbera; Panaro, Bertone; Zamolo (20’ st Zacchero), Romeo (12’ Gatto), Panigoni. A disp.: Pizzanelli, Ghitalla, Marcuccetti. All. Andrew Douglas.



Arbitro: sig. Gabriel Chirnoaga (Rm).



Punti in classifica: Amatori Capoterra 4; Edilnol Biella Rugby 2.



Serie B girone 1 – 5a giornata: Bergamo - Amatori Alghero 22-71; Amatori Capoterra – Edilnol Biella Rugby 26-24; Cus Milano – Monferrato 12-32; Sondrio – Amatori & Union Milano 26-14; Piacenza – Amatori Novara 46-36; Lumezzane – Lecco 33-10.



Classifica: Edilnol Biella Rugby punti 21; Monferrato 20; Amatori Alghero e Cus Milano 19; Piacenza 17; Amatori Capoterra e Sondrio 12; Lumezzane 11; Amatori Novara 10; Amatori & Union Milano e Lecco 4; Bergamo 1.