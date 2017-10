Muore schiacciato dall'auto

BIELLA - Tragedia nella notte in via Biella, a Vaglio Pettinengo, dove un giovane automobilista ha perso la vita. Drammatico l'incidente. Il ragazzo, perso il controllo del mezzo, è stato schiacciato dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarlo, e l'èquipe medica del 118. Purtroppo, però, non c'era più nulla da fare. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.