La Virtus fa tre su tre e va al comando del girone

BIELLA - Tre su tre della Prochimica Novarese e da ieri sera la squadra nerofucsia è da sola al comando del girone A di serie B2, grazie ad alcuni risultati favorevoli concomitanti. A Settimo contro il giovane Lilliput, seconda squadra del prestigioso sodalizio torinese, è arrivato un secco 3-0 con la possibilità da parte di coach Mucciolo di schierare in campo quasi tutte le giocatrici convocate. Nerofucsia al via con con Mariottini-Morandi a formare la diagonale palleggio opposto, Zeccchini e Bogliani centrali, Fonsati ed El Hajjam bande con Baratella libero. Primo set chiuso 22-25 dopo che le biellesi erano avanti 11-18, secondo domincato con un netto 15-25 (dopo un avvio in leggero affanno 7-3) e terzo senza storia terminato 12-25. Ottima la prestazione di Sara Cavalieri, seconda palleggiatrice, in campo per tutto il secondo set. Top scorer capitan Morandi con 11 punti personali.



Il tabellino.

Lilliput Pallavolo-Prochimica Novarese Virtus Biella 0-3

(22-25, 15-25, 12-25)

Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 2, Morandi 11, El Hajjam 10, Fonsati 10, Zecchini 3, Bogliani 10, Cavalieri 2, Bevilacqua 1, Diego 0, Piccioni 0. Libero: Baratella 0. Ne: Peruzzo. All. Mucciolo e D'Ettorre.