«Restiamo in testa alla classifica»

BIELLA - Una sconfitta che non toglie il sorriso all'Edilnol, tornata dalla trasferta in Sardegna comunque con due punti in classifica utili per mantenere la prima posizione nel girone di serie B. L’head coach Andrew Douglasâ?? così ha commentato la gara: «La cosa che oggi mi ha dato maggiore soddisfazione è stata vedere segnare dai ragazzi tante belle mete, anche da chi come Emanuel Eftimie, ha esordito oggi con la prima squadra. Peccato non essere riusciti a tenere sotto controllo la partita quando abbiamo avuto otto punti di vantaggio e due opportunità sulla loro linea di meta che non siamo riusciti a sfruttare. Non abbiamo tenuto la palla come avremmo dovuto e questo si è tradotto nella sconfitta finale. Abbiamo giocato molto bene con Sondrio, ma non abbiamo fatto le stesse cose con Capoterra. Questo non perché Capoterra non ci consentisse di farlo, ma perché mentalmente abbiamo cambiato modo di pensare».

PRIMO DIRIGENTE - Il presidente di Edilnol Biella Rugby Vittorio Musso: «Rimaniamo in testa alla classifica, anche se la partita non è andata come avremmo voluto. Devo ammettere che i nostri avversari hanno dimostrato molta più fame di noi nel cercare di vincere questa partita. Quando eravamo sotto, siamo stati bravi a riprenderci e nel primo quarto d’ora del secondo tempo abbiamo dimostrato di avere le qualità per ribaltare il risultato. Poi è inutile trovare scuse, oggi Capoterra ci ha messo davvero l’anima negli ultimi dieci minuti per riagguantare il risultato e in questo ci hanno messo un pizzico di cuore in più che ha fatto la differenza».



Amatori Capoterra vs Edilnol Biella Rugby 26-24 (13-5)