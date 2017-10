Bowers da pollice giù. Ferguson e Carrea invece da 8 in pagella

BIELLA - Ecco le nostre pagelle dopo la vittoria di ieri, della Pallacanestro Biella contro Roma, al Forum. 77 a 71 il punteggio finale.

FERGUSON VOTO 8 - Parte maluccio, non segnando e reagendo in modo scomposto con un avversario (ma gli arbitri non hanno visto nulla). Poco male. Presto trova la via del canestro, caricandosi la squadra sulle spalle. Anche quando Roma cerca di rientrare, è lui che la stoppa tutte le volte. Non solo capitano. Ma vero leader e punto di riferimento imprescindibile per la squadra (ieri e oggi).

CHIARASTELLA VOTO 6,5 - Ben 7 rimbalzi da referto ufficiale, con qualche spunto offensivo interessante. Più che sufficiente.

BOWERS VOTO 5 - Serata no per l'americano, che comunque non perde mai la calma nonostante i molti errori al tiro (2/8). Resta sempre connesso con la squadra, e la sua esigenza di vincere soprattutto grazie alla difesa.

UGLIETTI VOTO 7,5 - Monumentale prova difensiva, soprattutto sull'americano Deloach, completamente irretito. Pure in attacco segna con continuità. Molto bravo. E' stato preso per giocare così, possibilmente sempre.

AMBROSETTI NE.

POLLONE L. VOTO 5/6 - Nessun acuto in tredici minuti di gioco.

POLLONE M. NE.

WHEATLE VOTO 6,5 - Gli si deve dare tempo, per tornare quello dell'anno scorso. Prova ordinaria con qualche buon spunto. Crescerà, di sicuro.

DANNA NE.

RATTALINO S.V.

TESSITORI VOTO 7 - Importanti ed inequivocabili segnali di crescita, soprattutto rispetto all'anno scorso. Ottime le cifre: 17 punti e 12 rimbalzi in quasi 35 minuti di gioco. Ha duellato con avversari di ottimo valore: Sims e Poletti, che non a caso spesso hanno fatto sfracelli sotto il canestro dell'Eurotrend. Siamo sempre alle solite: se cresce, la squadra può spaccare.

SGOBBA VOTO 6 - Cifre e prestazione dignotose. Benino.

CARREA VOTO 8,5 - E' la "sua" vittoria. Le individualità dei giocatori di Roma avrebbero dovuto, sulla carta, dare un altro risultato. Invece coach Carrea impone una difesa asfissiante ed un ritmo congeniale ai rossoblù, che rendono quasi semplice una vittoria in realtà complessa perché avvenuta contro un'avversaria in fase di rodaggio ma dalle individualità di assoluto valore per la categoria. Lui e Ferguson sono gli assi portanti di questa squadra. E' vincendo partita così che mostra tutto il suo valore, non solo avendo Hall in squadra che risolve i problemi a tutti (come l'anno scorso).