Eventi a Biella, 7 cose da fare la notte di Halloween

BIELLA – E' la notte più spaventosa dell'anno e in città e dintorni è tutto pronto per viverne al meglio la magia. Ecco i nostri consigli.

Halloween a Casa Menabrea

Casa Menabrea, martedì 31 ottobre, organizza una notte da brividi. Per l'occasione il museo del birrificio attivo più antico d'Italia si trasformerà con addobbi e decorazioni per farvi vivere una serata ricca di emozioni. In programma tre turni di visite extra: 18, 19 e 20. In più... tantissime sorprese per i più piccoli. Informazioni e prenotazioni sulla pagina Facebook di Casa Menabrea.

Halloween al Beer Fest

Al Biella Beer Fest, il 31 ottobre si festeggia Halloween. Una ricorrenza storica, la più sentita dell'anno, la notte delle streghe, la notte delle zucche, la notte dove resuscitano gli spiriti e dove il clima è più cupo di una notte di dicembre. Gradita ma non obbligatoria la maschera. Ingresso Omaggio per la miglior maschera. La location sarà arredata a tema tra ragnatele, zucche e streghette.

Spettacolo

Dalle 19 alle 24 alle Spazio Teatrando, di Biella (via Ogliaro 5). Il percorso di questa edizione si sviluppa come una terrificante visita a un antico palazzo. I proprietari, una coppia di nobili in decadenza e dai gusti orrifici, aprirà le porte delle sua dimora, affidando i visitatori a una serie di guide turistiche a loro volta poco rassicuranti. L'ingresso a gruppi sarà consentito ogni 15 minuti.

Si consiglia di prenotare l'ora d'ingresso. Lo spettacolo, in forma itinerante, dura circa 90 minuti.

Si può entrare in qualsiasi modo, anche mascherati. Biglietto: 7 euro (per tutti). Per informazioni: Ars Teatrando 333 5283350, www.teatrandobiella.it, teatrando@teatrandobiella.it.

Halloween in famiglia

A Sala Biellese, presso l'Andirivieni, (via Umberto I 98): tutti oggi sappiamo che la notte del 31 ottobre è popolata da zombie, mostri, streghe e vampiri… ma sappiamo chi ha popolato i nostri boschi per secoli durante la notte di Ognissanti? Quest'anno ad Halloween il presente incontrerà la tradizione con i suoi miti e le sue leggende che narrano di masche, fate, folletti, lupi e uomini selvatici. L'asina Geraldina e il cantastorie Claudio Zanotto Contino accompagneranno tutti i partecipanti in un mondo dove la leggenda si intreccia con la realtà. Se deciderete di affrontare questa lunga notte a stomaco pieno in programma la cena di Halloween, dove la fantasia trova spazio nei piatti della tradizione rivisitati per l'occasione. Programma: alle 20 cena a tema, alle 22 spettacolo teatrale (ingresso libero, uscita a cappello): Claudio Zanotto Contino è un cantastorie appassionato di teatro che racconta le nostre radici in formula di fabula in compagnia di Geraldina, un'asina di 19 anni. Narrerà storie della tradizione di diavoli, masche, fate, folletti, contadini, pastori, minatori, eremiti, uomini selvatici dei boschi e animali (la volpe e il lupo naturalmente). Informazioni e prenotazioni: 331 1201800, www.andirivienibiella.it, info@andirivienibiella.it.

Cena con delitto

Al Vecchio Mulino di Valdengo, alle 20.30 la cena con delitto senza autori «Morte al Old Mill». Una cena speciale abbinata a una scena del crimine! Potrete divenire protagonisti diventando detective per una sera: ad ogni portata un indizio. I migliori investigatori riceveranno un premio. Informazioni e prenotazioni: 015-881477. La serata continua con sfilata e premiazione delle migliori maschere.

Party in maschera

Walloween è tornato: il Walhalla apre le proprie porte a una delle serate più lugubri e oscure dell'anno: scheletri, bare, travestimenti e tanto divertimento. Dalle 21 musica di DJ Maiz e il grande concorso fotografico con le foto di Mattia. Trucco e parrucco saranno ben accetti per poter vincere gadget e free drink durante il corso della serata, mentre il premio finale per la maschera più bella sarà votato da voi tramite like dalle foto pubblicate su Facebook nella settimana seguente all'evento.

Al cinema

Al Cinema Verdi di Candelo in sala 1, evento speciale con la proiezione di «Shining». In sala 2 il film: «Mistero a Crooked House». Per informazioni: 015 2536417, www.cinemaverdi.com, cinemaverdi@mclink.it.