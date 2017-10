Travolto dalla sua auto: muore a 26 anni

BIELLA - Era uscito dall'auto per controllare un guasto, Alessio Garbaccio, appena 26 anni, di Cerreto Castello, quando è stato travolto dal suo mezzo, un Peugeot 206. A trovarlo, ieri notte, è stato l'uomo che gli aveva affidato i suoi animali, a Vaglio Pettinengo. Ha visto il mezzo e un paio di scarpe spuntare da sotto alle ruote. Immediata la chiamata ai soccorsi, che nulla hanno potuto fare. Il giovane era morto da ore. Adesso sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire all'esatta dinamica del drammatico incidente.