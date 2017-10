Il piromane ha solo 16 anni

BIELLA - Avrebbe appena 16 anni il piromane che, negli utlimi giorni, avrebbe incendiato parte del Biellese. A identificarlo e a segnalarlo, al tribunale dei minori, sono stati i carabinieri. Era qualche giorno che la Valle Elvo veniva attenzionata, da parte dei militari dell'Arma, e ieri le indagini hanno avuto la giusta ricompensa. Il ragazzino, uno studente senza nessun precedente penale, è stato scoperto, a Sordevolo, mentre usciva da un bosco. In mano ancora l'accendino usato per appiccare il fuoco. Sul perchè sono in corso accertamenti.