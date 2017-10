Polizia: due denunciati per rapina

BIELLA - Un minore, con precedenti per bullismo, e un 20enne sono stati denunciati dalla Polizia per rapina. Due gli episodi contestati nel fine settimana appena trascorso. Sabato, insieme ad altri giovani, i due hanno cercato di derubare un giovane ai Giardini Zumaglini, a Biella. Lo hanno spintonato e preso a schiaffi. Ma non finisce qui. Ieri, domenica, il minore ha aggredito un'altra persona al centro commerciale "Gli Orsi", e solo per sottrargli un paio di accendini e un pacchetto di cartine per confezionare le sigarette.