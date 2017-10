«Sicurezza? Colleghiamo tutte le telecamere alle forze dell'ordine»

BIELLA - Telecamere e sicurezza. Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia pensa ad un collegamento tra i molti occhi digitali presenti in città. «Nel Comune di Biella ne esistono una cinquantina a vario titolo e con varie funzioni - scrive in un'interrogazione che presuppone una risposta orale nel prossimo consiglio comunale, da parte della maggioranza del sindaco Cavicchioli-. Nessuna è collegata con la Questura o con la stazione del Comando provinciale dei carabinieri». In pratica il consigliere chiede: «Se il sindaco e l'assessore competente intendono investire in sicurezza acquistando i programmi per ammodernare e unificare le immagini delle varie telecamere».